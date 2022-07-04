Ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanıyor

KIB-TEK Genel Müdür Vekilli Kamil Direl ülkede yaşanan elektrik kesintileriyle ilgili BRT’ye açıklamada bulundu.

Direl, Mevcut santrallerde fuel-oil sıkıntısı yaşandığını ve buna bağlı ülke genelinde ara ara elektrik kesintileri yaşandığını belirtti.

Yaz döneminde yakıt ihtiyacının arttığına dikkat çeken Direl, günlük ortalama bin ton yakıt ihtiyacı oluşmaktadır. Mevcut santrallerimizde fuel oil sıkıntısı yaşanıyor ve hemen hemen bitmiştir.” dedi.

Fuel-Oil’in ülkeye gelmesi için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Direl, resmi gazetede dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla temin edilecek yakıtın 5 ila10 gün arasında Teknecik Santrali’nde olmasının beklendiğini kaydetti.

Kamil Direl, gelecek yakıtın 15-20 günlüğüne sıkıntıları gidereceğini yakıt sorununun tamamen ortadan kaldırılması için kısa ve uzun vadeli çalışmalar yapıldığını söyledi.

KIB-TEK Genel Müdür Vekilli Kamil Direl Türkiye’den sevk edilen yeni santrallerle ilgili de boşta deneme çalışmalarına başlandığını bir kaç gün içerisinde de enerji üretimine geçileceğini belirtti.

BRT