Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 1648 araç sürücüsü kontrol edildi
Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 1648 araç sürücüsü kontrol edildi
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Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetimler sonucu 1648 araç sürücüsü kontrol edildi.
Kontroller sonucu; 120’si belirlenen hız sınırı üzerinde araç kullanma, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlardan toplam 304 araç sürücüsü rapor edilirken, 18 araç ise trafikten men edildi.
BRT
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