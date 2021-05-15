Ülke genelinde su kesintisi!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, KKTC Su Temin Projesi kapsamındaki Geçitköy Pompa İstasyonu’nda meydana gelen elektrik arızası nedeniyle KKTC geneline su verilemeyeceği kaydedildi. Bakanlık, oluşan arızanın gün içerisinde giderilmesinin beklendiğini de ifade ederek, bu süreç içerisinde halkın suyu bilinçli kullanması gerektiği belirtildi.