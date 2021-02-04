Ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Ülke genelinde tam sokağa çıkma yasağı ilan edildi!
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Ersan Saner, ülke genelinde yarın akşam 20.00'den, 15 Şubat saat 05.00'e kadar elzem ihtiyaçları dışında tam sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı. İşte tüm kararlar:
1. Yarın akşam 20.00'den itibaren 15 Şubat'a kadar elzem ihtiyaçlar haricinde TAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI uygulanacak.
2. İlçeler arası giriş çıkışlar tamamen yasaklandı.
3. Üst Komite ve İlçe Emniyet Kurulları'nın verdiği bütün izinler iptal edildi.
4. Bankalar 8-12 Şubat'ta kapalı olacak, çekler işleme girmeyecek.
5. PCR test kitleri ile 3 yeni PCR test cihazı alınacak.
6. Market, kasap, manav vb elzem yerler 08:00-17 saatleri arasında açık olacak
7. 7 Şubat ve 14 Şubat Pazar günleri nöbetçi eczaneler hariç tüm sektörler kapalı olacak.
8.İlçe Emniyet Kurulu tarafından verilen tüm izinler iptal
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