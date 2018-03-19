ÜLKE İÇTEN İÇE ÇÖKÜYOR!

Sosyal ve ekonomik şartların her geçen gün biraz daha zorlaştığı KKTC’de, Yeni Bakış’a konuşan vatandaş, geleceğinden ve çocuklarının yarınlarından umutsuz.

Özlem ÇİMENDAL

Sosyal ve ekonomik kaosun her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal aldığı KKTC’de Yeni Bakış’ın görüşlerini sorduğu vatandaş, geleceğinden ve çocuklarının yarınlarından umutsuz. Kontrolsüz ve kayıt dışı göç nedeni ile iş bulamayan gençlerin yanı sıra üretimin bittiği ve yaşamın pahalılaştığından yakınan vatandaş, her alanda ülkenin kan ağladığı ve yolun sonunun da aydınlık olmadığını vurguladı.

Vatandaş ne dedi?

Derdaş Kasap: Ülke kan ağlıyor, bu yolun sonu aydınlık değil

“Ülkede ne denetim var ne de güvenlik var. Nüfusumuzu bile bilmiyoruz. Bir ülke düşünün ki nüfusu belli olmasın, fıkra gibi bir ülke olduk çıktık. Ülkede ne eğitimde ne sağlıkta yolunda giden bir şey var. Hayvancımız çiftçimiz kan ağlıyor, ülkede üretim diye bir şey bırakmadılar. Toplum içten içe çöküyor ama kimsenin parmağını kıpırdattığı yok. Bu yolun ilerisi hiçbirimiz için aydınlık değil.”

Eşref Kardeşoğlu: Yakında Kıbrıs’ta Kıbrıslı kalmayacak

“Bundan tam 5 yıl sonra KKTC’yi üçüncü dünya ülke vatandaşlarına teslim edip bu ülkeden gideceğiz. Beş yıl sonra ülkede Kıbrıslı Türk mumla aranır olacak. Gençler kaçmaya başladı, kalan yaşlılar da son Kıbrıslılar olacak. Ne iş var, ne yol var ne de hastane var ülkede. İşlenen suçlar mafyalaşmalar her geçen gün artmaya başladı. Ülke hızla göç vermeye başladı. Bir sirkülasyon var, bu da yerli halkın azaldığı bir sirkülasyon. Çok yakın zamanda artık Kıbrıs’ta Kıbrıslı göremeyeceğiz.”

Kaan Özerman: Biz gençler iş bulamazken, bir de sürekli göç alıyoruz

“Ben elektrik mühendisliği bitirmiş bir genç olarak, bugün ülkemde pazarcılık yapıyorsam, benim çok da söyleyecek bir şeyim yok, her şey apaçık ortada. İşimi yapamıyorum. Okulumu bitirdim, prosedürlerin ağırlığı karşısında kendi mesleğime başlayamadım. Bize iş yok, bir de üstüne üstlük, ülke sürekli başka ülkelerden göç alıyor. Ne bekliyoruz yani bu gidişattan, mutlu, aydınlık günler. Geleceğimizi göremiyorum ki, ilerisi için plan yapabileyim.”

Hasan Tanışık: Ülke nereye gidiyor? Bu gemi batarsa hep beraber batacağız

“Ülkeyi sorma gir hanına çevirdiler. Son günlerde artan suç ve mafyalaşmalar toplumda da tedirginlik yaratmaya başladı. Oturup hepimizin şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz lazım, biz nereye gidiyoruz diye. Ama herkes kendi derdinde kendi çıkarı peşinde. Bu gemi batarsa hep beraber batacağız. Ülkede sağlıktan ekonomiye her alan sorun yumağı. Bu düzen böyle gitmez, bize biraz umut olacak çalışmalar yapmalıyız. Bu yapı toparlanmazsa halimiz duman.”

Mustafa Kardak: Sterlin vatandaşın iflahını kuruttu

“Sterlin ülkede vatandaşın iflahını kuruttu. Asgari ücreti vatandaş almadan elinden kayboluyor. Ülke deseniz ne nüfusu belli, ne güvenlik istenilen düzeyde. Herkes kendince bir düzen tutturmuş, ağa da o, paşa da o. Toplum ve birlik olarak ülkeyi daha refaha çıkarmaya kimsenin niyeti yok. Geleceğimizi düşünüyorsak artık elimizi toplumca taşın altına koymalıyız. Ülkede üretim yok, vatandaş çarşıya pazara çıkamaz oldu, böyle giderse topluca iflas bayraklarını çekeceğiz. Gelecekten umudumuz gittikçe tükeniyor.”

Fatma Akmandor: Çocuklarımın geleceği için endişeliyim

“Biz kendimizden vazgeçtik de, çocuklarımızdan vazgeçemiyoruz. Çocuklarımın geleceğini hiç umutlu göremiyorum artık KKTC’de. Her gün artan hırsızlık, tecavüzler, mafyalaşmalardan dolayı geleceğimizi de hiç parlak göremiyorum maalesef. Ülkede denetim yok, nüfus deseniz her gün biraz daha artıyor. Bu şehirler artık taşıyamıyor bu insanları, acil denetim ve planlama gerekli.”

Fikret Akmandor: Yıllardır sonlandırılmayan uyuşturucu illeti her kaosun başıdır

“Bu ülkenin en büyük problemi yıllardır sonlandırılmak istenmeyen uyuşturucudur. Uyuşturucu her toplumsal kaosun temelidir. Bu olayları sonlandırmak isterlerse önce bu bataklıkların kökünü kurutmaları gerekmektedir. Önce ülkeyi bataklığa sürükleyen bu gibi olayların önüne geçilirse, ekonomi de toplumsal olaylar da yoluna girmeye başlar. Ülkede kimin eli kimin cebinde belli değil. Biz azınlık durumuna düştük, biz azaldıkça, yabancılar arttı, güzel Kıbrıs’ım mahvoldu.”

Mustafa Yalyalı: KKTC’ye yapılan katkı bir bu kadar nüfus daha doyurur

“Zayıf ve savunmasız bir ülkede hem kriminal hem de toplumsal olaylar sürekli artış gösterir ve önlenemez. Ülke yönetimi bilinçli ve işbilir kişiler tarafından yapılmaz ise, o ülkenin ne sağlığında ne eğitiminde ne de hiçbir şeyinde hayır olur. Bize Türkiye’den yapılan katkı ile bir bu kadar daha insan doyar bu ülkede, ama gelen paraları idare edebilecek beceri yok yöneticilerde. Yapılan parasal katkı KKTC’yi kat mı kat aşar, ama önemli olan bu parayı kullanabilecek irade ve beceriye sahip yöneticilerin olmasıdır, her sorunun temeli budur.”

Tahsin Abak: Kıbrıs da Kıbrıslı da tükendi, bitti

“Ülke denetimsiz, elini kolunu sallayarak ülkeye girenler allak bullak etti sosyal yapıyı. Siz 100 kişilik bir otobüse 200 kişi sığdırmaya kalkarsanız o otobüs devrilir. Burada da o yapılıyor şu an. Ülke nüfusu bilinmiyor ülke sorma gir hanı. İnsanlar gemilerin kasalarında kaçak olarak geliyor ülkeye rahat rahat. Gidişat iyi değil, Kıbrıs da Kıbrıslı da artık tükendi, bitti.”

Tolga Özen: Sıkı denetimler getirilmeli

“Ülkede acil denetim şart. Kimin ne yaptığı belli değil. Suçlarda ciddi bir artış var sıkı denetimler getirilmeli bu konuda. Ülkede sağlıktan, eğitime daha birçok konuda sosyal devlet gereklilikleri yok. Geleceğimizi acilen kurtarmalıyız artık.”

Yeni Bakış