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ÜLKE ŞOKTA! KENTİN SUYUNDAN ÇIKTI,BEYİN YİYOR

ÜLKE ŞOKTA! KENTİN SUYUNDAN ÇIKTI,BEYİN YİYOR 1121

Felaket ilan edildi.