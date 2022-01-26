Ülkede bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor

Bölgemiz alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında..

Ülkede etkili olan soğuk havayla birlikte bugün karla karışık yağmur ve kar yağışı; yarın ve Cuma günleri sabah saatlerinde don bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, karın sadece dağlara değil, iç kesimlere de düşmesinin öngörüldüğünü belirtti.

Raif İlker Buran, hava sıcaklığının yarına kadar mevsim normallerinin 6-8 derece altında kalarak 8-11, yarından sonra da 4 derecelik artışla 12-15 santigrat dolaylarına seyredeceğini söyledi.

Yarın ve cuma günleri sabah saatlerinde don beklendiğini ifade eden Raif İlker Buran, 25 – 31 Ocak tarihlerini kapsayan periyotta rüzgarın kuzey ve batı yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceğini de kaydetti.