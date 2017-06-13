ÜLKEDE KAÇAK BULUNUP OLAY ÇIKARDI!

Gamze Pir Baykur

Mağusa’da arkadaşı Özgür Ölmez ile kavga eden İlker Göl isimli kişiye kafa atarak burun kemiğini ve dişini kıran Doğukan Beraat Gülşen tutuklandı. Yapılan soruşturmada KKTC’de kaçak olarak bulunduğu da tespit edilen zanlı Gülşen dün “Vahim zarar” ve “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçundan dolayı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

4 gündür KKTC’de kaçak olarak bulunuyor…

Meselenin tahkikat memuru Arif Toroslu, zanlı Doğukan Beraat Gülşen’in 11 Haziran tarihinde İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Özgür Ölmez ile müşteki İlker Göl’ün kavga ettikleri sırada Göl’ün eline süpürge değneği alarak Ölmez’e vurmak istediği sırada Göl’e kafa atarak burun kemiğini ve bir dişini kırdığını açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Toroslu, 9 Mayıs 2017 tarihinde 30 günlük turist vizesi ile KKTC’ye gelen ve vizesi bittiğinden dolayı 4 gündür KKTC’de kaçak olarak bulunan zanlı Gülşen’in davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Tutuklu yargılanacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlı Doğukan Beraat Gülşen’in davaları mahkemece görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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