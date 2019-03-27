"ÜLKEDE NÜFUS SAYIMI YAPILMALI"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ivedi olarak ülkede nüfüs sayımı yapılması gerektiğini söyledi.

Akıncı ayrıca ülkenin çağdaş bir vatandaşlık yasasına ihtiyaç duyduğunu ve ülkede vatandaşlığın bu kadar kolay verilmemesi gerektiğini vurguladı. Akıncı kendisinin müzakereler giderken üç yıl önce KKTC nüfusunun 220 bin bilgisinin verildiğini ancak dün kendisine bu rakamı veren ayni İç İşleri Bakanlığı’nın 374 bin olarak açıkladığını anımsatarak aradaki bu farkın nereden oluştuğunu sordu.