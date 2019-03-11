ÜLKEDE YAŞANAN İŞ KAZALARINA TEPKİLER SÜRÜYOR!

Ülkede yaşanan iş kazalarına tepkiler sürüyor.Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu TÜRK-SEN, iş kazalarının son zamanlarda artarak devam ettiğini, Çalışma Bakanlığı’nın, iş yeri denetimlerini arttırması, iş güvenliği kurallarına uygun olmayan iş yerlerini kapatması, ayrıca özel sektördeki çalışanların sendikalaşmalarını sağlamak için yasal düzenlemeleri ivedi olarak hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.

Bıçaklı, “Çalışanların işyerlerinde sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak tamamen devleti yönetenlerin ana görevidir” dedi.

Öte yandan Bağımsızlık Yolu, iş kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Kurt’un çalıştığı inşaatta iki kayıt dışı işçinin daha çalıştırıldığı söylentilerinin yaşanan olayın ve inşaatlardaki çalışma koşullarının ürpertici durumunu ortaya serdiğini savundu.

Bağımsızlık Yolu Girne üyesi Seval Avkan, “İnşaatın risk değerlendirme raporunun bulunmadığı, çalıştırılan işçilerin iş güvenliği mevzuatına uygun kıyafet kullanmadığı ve hiçbir önlem alınmadan çalıştırıldığı iddiaları göz önünde bulundurulduğunda, bakanlığın yasal bir zorunluluk değil de, ‘lütfen ve rica’ ile ve bir lütufmuş gibi sermayeye seslenmesi, çalışanları koruyamayacağının apaçık göstergesidir” dedi.