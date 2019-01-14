ÜLKEDEN KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI!

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; İskele Boğaz’da bulunan “Big Old Bazaar” isimli iş merkezinde yer altı kablolarını sökmeye çalışırken tespit edilen ve tutuklanan Bülent Görkem’in ardından, aranan zanlı Bilal Özyıldırım da tespit edilerek tutuklandı

İskele Boğaz’da atıl durumda bulunan “Big Old Bazaar” isimli iş merkezinde yer altı kablolarını sökmeye çalışırken tespit edilen ve tutuklanan zanlı Bülent Görkem’in ardından, aranan zanlı Bilal Özyıldırım da önceki gün Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandı. “Bir suç işlemeye teşebbüs” ve “Kasti hasar” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Bilal Özyıldırım aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Parke taşlarını yerinden kaldırıp yer altı kablolarını sökmek istediler

Meselenin tahkikat memuru, 11 Ocak 2019 tarihinde İskele Boğaz’da “Big old Bazaar” isimli iş merkezinde Bülent Görkem ve zanlı Bilal Özyıldırım’ın iş merkezi içerisinde parke taşlarını yerlerinden kaldırıp hasara uğrattıktan sonra yer altı kablolarını sökmeye çalıştıkları esnada polis tarafından yapılan kontrolde tespit edildiklerini açıkladı. Bülent Görkem’in olay yerinde suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten tahkikat memuru, zanlı Görkem’in 12 Ocak 2019 tarihinde mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Tahkikat memuru, aranmakta olan zanlı Özyıldırım’ın ise 12 Ocak 2019 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden tahkikat memuru, zanlı Özyıldırım’ın

2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı Bilal Özyıldırım’ın tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.