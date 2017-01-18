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ÜLKELERE GÖRE TUHAF BATIL İNANÇLAR

ÜLKELERE GÖRE TUHAF BATIL İNANÇLAR 119
İspanya:
 
İspanyadakilerin inanışına göre yer süpürülürken süpürge birinin ayağına değerse o kişi asla evlenemiyor.  Yani evlenmek isteyen İspanyolların ayaklarına dikkat etmelerinde fayda var.
 