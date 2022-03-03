Ülkemiz yağışlı hava, şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisi altında

Ülke genelinde etkili olan rüzgârlı ve yağışlı hava batı bölgesinde olumsuzluklara neden oldu…

Aniden yoğunlaşan yağışla birlikte saat 11.15 sıralarında Güzelyurt’taki Barış İlkokulu’nun avlusuna yıldırım düştü.

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, Barış İlkokulu ve karşısında bulunan Özgürlük ilkokulu’ndaki elektronik aksamlar zarar gördü.

Her iki okulda da öğrenciler hızla tahliye edildi.

Bu arada, Cengiz Topel Hastanesi bahçesinde bulunan bir ağacın da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildiği öğrenildi.

Lefke Kaymakanı Sadi Güneş, BRT’ye olay nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını açıkladı.

Meteoroloji Dairesi, bu gece yarısına kadar şiddetli rüzgar ve fırtınanın devam edeceği uyarısında bulundu

BRTK