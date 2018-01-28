“ÜLKEMİZDE, BEBEK TERKİ SORUNU VAR”

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, terk edilen bebeklerin korunması açısından Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan’da uygulanmış “bebek kumbarası” modelinin KKTC için de çözüm olabileceğini savundu

Emine UYSAL

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, ülkemizde son dönemlerde terk edilen bebeklerle ilgili yeni bir modeli gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili Kıbrıs’a konuşan Başel, “Bebek Kumbarası” modelinin uygulanmasının, terk edilen bebeklerin korunması açısından birçok sorunun çözülmesine imkân verebileceğini anlattı.

Başel, “İstenmeyen gebelikler her toplumda var olacaktır. Yine her toplumda infertilite yani kısırlık dediğimiz sorun ya da farklı sağlık sorunları ile çocuk sahibi olamayanlar vardır. Elbette toplumsal değerler açısından belki tepki ile karşılayanlar olacak ancak bu ülkede bebek terki sorunu vardır ve daha radikal sosyal hizmet uygulamaları ile bu sorun toplum lehine çözümlenmelidir” dedi.

Başel, Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan gibi ülkelerde uygulanmış olan “bebek kumbarası”, “bebek sandığı” gibi isimlerle anılan modelin çözüm yolu olarak değerlendirilebileceğine işaret etti.

“Bebek kutuya bırakılacak ve sinyal verecek”

Başel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bebek kumbarası uygulamasında, kutunun giriş kısmı içeriye bebeği bırakacak şekilde hastanenin dış kısmına yerleştirilecek, bebeğin vücut ısısına duyarlı bir mekanizma ile bebek kutuya bırakıldıktan sonra en geç 15 dakika içerisinde sinyal verecek bir uyarı sistemi ile bebek binanın iç tarafındaki yetkililer tarafından fark edilerek hemen müdahale edilebilmelidir.

Böylece üç ay süre ile aranmayan bebek hemen evlat edindirme hizmetlerinden faydalandırılarak çocuğu olamayan, evlat hasreti ile yaşayan aileler tarafından yetiştirilmesi sağlanmış olacaktır.

Bebek kumbarası olur mu? sorusu, kültüre ters bir durum gibi aklımıza gelecektir, fakat sorun çok daha büyük bir tehlike içermekte ve bebek terkinin önlenmesi için derhal harekete geçilmesi gerekmektedir. Şu an konuştuğumuz sonuç kısmıdır. Çünkü şunu biliyoruz ki, bebeğini terk eden ebeveynlerin olduğu bir yerde istenmeyen gebelik sonrası doğan bebekler, olası ve kasıtlı güç kullanımı ile bebek cinayetlerinin yaşanması açısından da yüksek bir potansiyel oluşturmaktadır.

‘Bebek Kumbarası’ uygulaması terk edilen bebeklerin soğukta donması, çöpte ölmesi ve benzeri diğer trajik sonuçlar açısından da birçok sorunu önleyici nitelik taşımaktadır”.

Terk edilen iki bebek koruyucu aileye verildi

Ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin hastanelerde doğum yapıp, bebeklerini terk etmesi olayındaki artış toplumda derin yankı uyandırmıştı.

Son bir yıllık süreçte Lefkoşa’da iki, Gazimağusa’da iki bebeğin terk edilmesinin ardından, başka bir Afrika kökenli anne, bebeğini Girne Akçiçek Hastanesi’nde doğurduktan sonra istemediğini söylemişti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt, hem Girne’de hem de Gazimağusa’da terk edilen iki bebeğin uygun ailelerin yanına yerleştirildiğini açıkladı.

Terk edilen bebeklerden biri ise sağlık sorunu nedeniyle yaşamını yitirmişti.