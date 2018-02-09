ÜLKEMİZDE OLAN OLAYLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ

Emine UYSAL

Lefkoşa’da yüksek sesle müzik çaldığı gerekçesiyle av tüfeğini kapıp, Şeherde Meyhane isimli işyerine giden Akın Lefkoşalı, tutuklandı.

“Kanunsuz ateşli silah taşıma” suçlamasıyla tutuklanana zanlı Akın Lefkoşalı, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede söz alan zanlı Akın Lefkoşalı, “Mahkemeden ve polisten özür dilerim. Son zamanlarda ülkemizde olan olaylar beni çok etkiledi. Yüksek sesle müzik açılıyor. Birçok kez şikâyette bulundum ve kimse ilgilenmedi” dedi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar, zanlıya, “Polise veya kaymakamlığa şikayette bulunun. Yolu bu değil” dedi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, tanık olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Zübeyde Sennaroğlu’nu dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Sennaroğlu, zanlı Akın Lefkoşalı’nın, 07.02.2018 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Yenişehir’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Hasan Birinci’nin yaptığı Şeherde Meyhane isimli iş yerinde yüksek sesle müzik çalındığı gerekçesi ile konu müziğin kısılması hususunda meyhane görevlilerini uyarmak maksadı ile tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı av tüfeğini ikametgâhından alıp meyhaneye giderek “Kanunsuz ateşli silah taşıyıp, tasarrufunda bulundurduğunu” belirtti.

Polis memuru Zübeyde Sennaroğlu, aynı gün yapılan şikâyet üzerine bir polis ekibinin olay yerine gittiğini ve yapılan soruşturma neticesinde zanlının tespit edildiğini, ayrıca ikametgâhının bahçesinde adına kayıtlı av tüfeğinin de bulunup emare alındığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifade verip suçunu itiraf ettiğini belirten Sennaroğlu, sabaha kadar süren tahkikatın yoğun çabayla tamamladığını söyledi.

Zanlının yazılı dava tebliğinde de suçunu kabul ettiğini kaydeden Sennaroğlu, ayrıca tüfeği kırık halde bulduklarını ve içinde veya zanlının tasarrufunda fişek olmadığına vurgu yaptı.

Zanlının KKTC vatandaşı olup, özel bir şirkette dozer operatörlüğü yaptığını belirten Sennaroğlu, zanlının davalarında hazır bulunmasının sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, KKTC vatandaşı bir kefilin 30 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Kıbrıs