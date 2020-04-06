"Ülkemizde stabil bir durum sergilenmektedir. Bugün 301 test yapılmıştır. 1 yeni vaka tespit edilmiştir"

Pilli: Bir pozitif vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 92’dir.

Alınan önlemler neticesinde vaka sayısında bir artış gözlemlenmedi. Bu virüsün görülmeye başlandığı günden beri, yani Aralık ayından beri ciddi önlemler almaktayız. Yurtdışından ve yurtiçinden bilim insanları bize destek ve katkı koymaktadır.

Bize destek veren tüm uzmanlara teşekkür ediyorum.

TEMASLI TAKİP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

3 otelde İngiltere'den gelen ve gözetim altında tutulan kişilerde 3 vaka tespit edilmiştir. Biz bu öğrencilerin 1 gün daha otelde kalmalarının doğru olacağına karar verdik. Temaslı takip ekibi çalışmalarını sürdürüyor. Bu akşam çalışmalar tamamlanacaktır.

Karantina otellerinde 3 pozitif vaka çıktıktan sonra hem öğrencilerimizin hem de halkımızın sağlığı için karantina süresini uzattık. Çocuklarımızı 1 gün daha içerde tutacağız. Orada çalışmalar ve tetkikler devam ediyor.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra öğrencilerin yarın otellerden ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili gelişmeler Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılacaktır.

50 BİN CERRAHİ MASKE GELİYOR

Bugün itibariyle özel bir uçakla ülkemize 50 bin cerrahi maske, 3 bin özellikli maske gelecektir. Covid-19 hastalarında kullanılmak üzere ilaçlar TC tarafından bize gönderilecek yine bu uçakla gelecektir.

Pilli: “Halkımıza evde kalın, sokağa çıkmayın çağrısını yapıyorum.”

Biz bu salgın pik yapmadan bunu yatay bir seyirde atlatmayı hedefliyoruz.

“TEMASLILARI TEK TEK BULUYORUZ”

Aldığımız önlemlerle virüsün bulunduğu bölgelerde yayılmadan durdurmayı başardık.

Bütün ekiplerime teşekkür ediyorum. Temas takip ekiplerimiz çok iyi çalışmaktadır.

Pozitif vakaların temas ettiği kişileri buluyoruz daha sonra onların temas ettiği kişileri buluyoruz. Biz temas edilen kişileri testlerde negatif çıksalar bile bir müddet izole ediyoruz.

Eğer bir evin tek bir üyesi pozitif çıkmışsa evin diğer üyelerini de gözetim altına alıyoruz. Çünkü mutlaka onlar da pozitif çıkıyor.

Biz temaslıları tek tek bulup gözetim altına alıyoruz.

ANTİVİRAL İLAÇLAR BUGÜN GELİYOR

Dünyada uygulanan tedavileri yakından takip ederek bizim doktorlarımız da gerekli ilaçları bizden talep ediyor. Biz de Çin'de kullanılan antiviral ilaçları özel uçakla bugün ülkeye getiriyoruz.