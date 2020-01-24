'ÜLKEMİZDE ŞUANDA KORONAVİRÜSÜ YOK!"

Sağlık Bakanlığı Çin’de görülen ve başka ülkelere de yayılmakta olan Koronavirüs 2019 ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamada;

‘Bilindiği üzere ARALIK 2019 da Çinin Hubei bölgesindeki Whuan şehrinde, yeni ortaya çıkan bir virüsün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonu Dünya Sağlık Örgütüne bildirildi. 7 Ocakta Çin tarafından yeni virüsün ismi yeni Koronavirüs 2019 olarak açıklandı.

Bakanlığımız tarafından yakından izlenen WHO (Dünya Sağlık Örgütü ) durum raporlarının üçüncüsü 23/1/2020 DE dün yayınlandı.Bu raporda Ocak ayı başlangıcından günümüze kadar WHO ‘ ya bildirilen vaka sayısı 581 olarak açıklandı.581 vakanın 571 inin Çinden bildirildiği bu vakaların da 95 tanesinin ağır seyrettiği ve 17 vakanın kaybedildiği açıklanmıştır.Bununyanında yanında diğer 10 vakanın Tailand,Japonya ,Hong Kong,Kore ve ABD den olduğu bildirildi.

Bir salgın olarak kabul edilen bu durumla ilgili WHO tarafından yapılan risk değerlendirmesinde virüsün Çinde ve bölge ülkelerinde yüksek riskli bir halk sağlığı tehdidi olduğu belirtilirken ,global anlamda orta düzeyde bir halk sağlığı riski olduğu belirtildi. Yine WHOnun IHR (Uluslararası Sağlık Tüzüğü) gereği oluşturulan Acil Komitesi de salgınla ilgili olarak bugün için Uluslararası düzeyde bir halk sağlığı sorunu olmadığı yönünde görüş bildirmiştir. Ancakkonunun aciliyetinin ve önemini kabul ettiklerini belirtip ilerleyen günlerde yeniden bir araya gelerek durumu değerlendireceklerini söylemişlerdir.

Ülkemizde şu anda böyle bir hasta olmamakla birlikte bu noktada bakanlığımız ,yeni korona virüs enfeksiyonuyla ilgili olarak ilk risk değerlendirme toplantısını yapma kararı almış ve bugün gerçekleştirmiştir.

Sağlık Bakanlığı’ nın organize ettiği toplantıya Sağlık Bakanı DR Ali Pilli başkanlık etmiştir . Diğer katılımcılar Bakanlık Müsteşarı, Bakanlık Müdürü, TSHD ve YTKD Müdürleri, Tabipler Birliği Başkanı , bakanlığımızın, salgın yönetiminde çalışan ilgili kişileri enfeksiyon uzmanları, Çocuk Kliniği Şefi ve Ulaştırma Bakanlığı temsilcisidir.

Toplantıda ülkemizde olası salgın durumunun yaşanmaması için alınması gereken önlemler bu virüsün neden olduğu hastalığı taşıyan bir kişi gelmesi durumunda yapılacaklar tartışılarak karara bağlandı.

Bakanlığımız yapılan değerlendirmeler sonucunda halkımızdan, şu an için genel hijyen konularına özen göstermelerini ve mümkünse salgının görüldüğü bölgelere zorunlu değilse seyahat etmemelerini istiyor.

İlerleyen günlerde konuyla ilgili yeni bilgiler ışığında gerekli bilgilendirmeler ve değerlendirmeler bakanlığımız tarafından yapılacaktır.

KORONA VİRÜS KONUSUNDA BİLİNENLER ( KKTC TABİPLER BİRLİĞİ)

Koronavirüs 2019-nCoV nedir?

Koronavirüs 2019-nCoV, büyük bir virüs ailesinden gelmektedir. Bu virüs ailesinde nezle , SARS (2002) ve MERS (2012) gibi virüsler mevcut olup ilk defa Çin’in Wuhan şehrinden DSÖ’üne (Dünya Sağlık Örgütü) 31 aralık 2019 tarihinde bildirilmiştir.

Nasıl bulaştığı düşünülmektedir?

Başlangıçta Hayvandan insana bulaştığı düşünülen bu virüsün , Çinden gelen yeni bildirimler değerlendirildiğinde insandan insana da bulaşabileceği ve bu yolla salgınlar oluşabileceği öngörülmektedir.

DSÖ Koronavirüs ailesinden gelen bir virüs olmasından dolayı bu virüsün de ayni şekilde, yani hava yolu ile bulaşabileceğini düşünmektedir..

DSÖ koronavirüsün görüldüğü toplumlarda hastalık bulaşmaması ile ilgili ne önermektedir?

Ellerin sabunlu su ile sık sık yıkanması bunun mümkün olmadığı hallerde alkol bazlı dezenfektanlarla temizlenmesi.

• Öksürme veya hapşırma sırasında kolumuzun iç yüzünün kullanılması veya tek kullanımlık mendil kullanılıp çöpe atılması

• Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması(Bu mevsimsel gribin bulaşmaması açısından da genel bir önlemdir)

• Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin salgın bölgelerine geçmiş seyahat öyküsü de mevcut ise sağlık kurumlarına başvurması

•Dünyada bölgeselkoronavirüs salgını bulunan şehirlerde, canlı hayvan pazarı yerindeki hayvan veya hayvanın temas ettiği yüzeylerden uzak durulması

• Az pişmiş hayvan eti tüketilmemesi .

Olası bulaş kaynakları nelerdir?

Bugünkü bilgilerimizle virüsün hayvanlardan insanlara geçtiği ancak sonrasında insandan insana da bulaşabileceği düşünülmektedir.

Çinde ilk ortaya çıkan vakaların deniz ürünlerinin satıldığı bir pazarla ilgili olduğu saptanmıştır.Ancak virüsün yarasalardan da geçmiş olabileceği belirtilmektedir.Bu konuda henüz net bir bilgi yoktu.

Hangi ülkelere yayıldı?

DSÖ’nün 21 Ocak 2020 tarihli açıklmasına göre Çin (309 kişi), Japonya (1 kişi), Tayland (2 kişi), Kuzey Kore (1 kişi) ‘ Honkong da vakalar olduğu bildirilmiştir.23 ocakta ABD de de Çinden seyahatten dönen bir kişide hastalık tesbit edilmiştir.

Türkiye’de durum nedir?

22 Ocak 2020 tarihinde Türkiye Sağlık Bakanı bu virüsün şu aşamada Türkiye için bir risk teşkil etmediğini, ancak olası bir durum için tüm hazırlıkların yapıldığını açıklamıştır.23 Ocakta ise Çinin Whuan kenti ile İstanbul arasındaki direk ve bağlantılı uçuşları iptal etmiş ve hava limanlarına termal kameralar yerleştirmiştir.

Koronavirüs solunum yolu hastalığının belirtileri nedir?

Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, ateş, nefes darlığı hastalığın bugün için bilinen belirtileridir. Ancak salgının görüldüğü ülkelere seyahat eden veya seyahat edip hasta olan bir kişi ile teması olan kişilerde bu belirtileri yeni Korona virüs 2019 hastalığı ile ilişkilendirebiliriz.

Tedavisi var mı?

Hastalığın bugün için spesifik bir tedavisi veya aşısı yoktur.Hastalara Destek tedavisi yapılmaktadır.

Ne kadar ölümcüldür?

Aralık ayında ortaya çıktığı sanılan virüs, şu ana kadar 18 kişinin ölümüne neden olmuştur. Yani virüse yakalandığı tespit edilenlerin yüzde 25 i ağır seyretmiş bu yüzde 3,4’ü ise hayatını kaybetmiştir.’ denildi.