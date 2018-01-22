"ÜLKENİN GELDİĞİ DURUMA YAZIK!'

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından Afrika Gazetesi önündeki olayları değerlendirdi.

“Yazık ülkenin geldiği duruma yazık. Bu ülkeyi bir birine düşürenlere, ortalığı yangın yerine çevirenlere yazık.”dedi

İşte Harmancı’nın açıklaması:

Yani siz şimdi kırdığınız camlarla o insanın kafasının içindeki fikirleri mi kırdığınızı zannediyorsunuz?

Siz daha çok bağırmakla zihinlerden düşünceleri mi bastırdığınızı zannediyorsunuz?

Yazık ülkenin geldiği duruma yazık. Bu ülkeyi bir birine düşürenlere, ortalığı yangın yerine çevirenlere yazık.

Dayatılan şiddeti yere yıkabilecek olan fikirlerdir, fikirlerdir sizi insan yapan…

Gerisi hiç bitiremeyeceğiniz bir kan davasının dönemlik kazançları ve zaferlerdir.

Eğer üretemeyecek kadar basitse insan, bir zeka pırıltısından uzak, bir çiçeği silah yerine koymaktan yoksunsa beynimiz ve verebilecek yanıtlarımız şiddetten ibaretse bu evrende, sözünüzün bittiği yerde değil, sözününüzün yetmediği yerdesiniz demektir.