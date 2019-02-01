ÜLKEYE UYUŞTURUCU SOKMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI!

Halkın Sesi'nden gamze Pir Baukur'un haberine göre; Güney Kıbrıs’tan Kuzey’e giriş yapan bir takside yapılan aramada 365 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi. Takside yolcu olarak bulunan Akile Tumbul tutuklandı

Mağusa’da ihbar alan ve Akyar Sınır Kapısı’nda pusuya yatan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapan bir ticari araçta yaptığı arama sonucunda 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ticari araçta yolcu olarak bulunan ve konu uyuşturucu maddeyi Kuzey Kıbrıs’a ithal eden 36 yaşındaki Akile Tumbul ise suçüstü hali gereği tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Tumbul aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edildi. Polis, zanlı Tumbul’un konu uyuşturucu maddeleri kime getirdiğini araştırıyor.

PUFUN İÇİNDE UYUŞTURUCU ZULASI…

Meselenin tahkikat memuru, 30 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Akile Tumbul’un Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kanunsuz uyuşturucu madde getireceğinin öğrenildiğini söyledi. Ayni gün muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde zanlı Tumbul’un saat 23:11’de Akyar Sınır Kapısından taksi ile Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, akabinde Akyar Sınır Kapısına gidilerek pusu görevine başlandığını söyledi. Tahkikat memuru, 31 Ocak 2019 tarihinde saat 00:35’te konu taksinin Akyar Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaptığı sırada tespit edilerek alıkonulduğunu ifade ederek, zanlı Tumbul’un konu aracın arka koltuğunda tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, taksi araçta yapılan aramada ise zanlı Tumbul’un oturduğu yolcu koltuğunun sağ paspas üzerinde, üzeri mont ile örtülmüş çanta içerisinde 3 ayaklı puf içerisine gizlenmiş toplam 365 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde tespit edildiğini ve zanlının tutuklandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlı Tumbul’un 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti. Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Akile Tumbul’un tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

