ÜLKEYİ HİÇ İYİ GÜNLER BEKLEMİYOR!

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, KKTC’nin içinde bulunduğu durumun ülkenin geleceğini olumlu yönde etkileyecek bir yapı olmadığının açıkça görüldüğünü vurgulayarak, hem ekonomik hem de toplumsal sorunların gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal aldığını kaydetti.

Özlem ÇİMENDAL

Ekonomist Okan Veli Şafaklı, KKTC’nin içerisinde bulunduğu durumun ülkenin geleceğini olumlu yönde etkileyecek bir yapı olmadığının açıkça görüldüğünü vurgulayarak “Bugünkü yapı dörtlü bir koalisyonun istikrarlı bir yapı getirmeyeceğini bize gösterdi” dedi.

Ekonomik çevrelerin rahatlaması için istikrar şart

Ülkedeki ekonomik çevrelerin önünü görebilmesi için istikrarlı bir siyasete ihtiyaç olduğunun altını çizen Şafaklı, “Dörtlü bir koalisyonun istikrar yaratabilmesi için asgari müştereklerde birleşmesi gerekir. Aksi takdirde kuracakları bir hükümet istikrarlı olmayacağı gibi ne topluma ne de ekonomiye faydası olur” şeklinde konuştu.

“İdeolojisi ve duruşu farklı olan 4 partinin bir araya gelmesi teknik olarak zor”

İdeolojisi ve duruşu birbirinden farklı olan 4 partinin bir araya gelmesinin teknik olarak çok zor olduğunun altını çizen Şafaklı, dün hem Meclis’te hem de bir gazete önünde yaşanan olaylarla da bunun ortaya çıktığını söyledi. Şafaklı, “Siz şimdi hükümetin icraat hükümeti olmasını temenni ediyorsunuz, baktığınız zaman da uygulanacak olan icraatlar Türkiye ile imzalanan ekonomik politikalardır değil mi? Ama bugün bu partilerden biri Türkiye’deki protokolleri imzalayıp reformları yapma taraftarı iken, diğeri kamu mallarını peşkeş çektirmem deyip yapılan işlerde tereddütlerde bulunan partiler var. Bugün hayati bir konuda bile bu 4 partinin istikrarlı olamadıkları ortaya çıkmıştır. Belki de hükümette olsaydılar, bu hükümetin sonunu getirirdi” şeklinde konuştu.

“2 sol partinin ortaya net tavır koyamaması ciddi sorun”

KKTC’de bir gazete ve bir milletvekili üzerinden yaşanan olaylara, kendisine sol diyen iki partinin de sağlam bir duruş sergilememesini eleştiren Şafaklı, “Kendilerine sol diyen bu iki parti net davranamadı. Türkiye Afrin’e müdahalede bulunurken, meşru müdafaasını sağlamaktadır. Bu olaya ülkedeki siyasi parti temsilcilerinin yaklaşımı da oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Koalisyon kuracak 4 parti de ortaya net bir tavır koyamamıştır”

Gerek kamuoyunda tartışmalara neden olan gazetenin yaklaşımı gerek ise Meclis’te tepkilere neden olan milletvekilinin belli bir misyon ve yaklaşımlarının beğenilse de beğenilmese de var olduğunun bilincinde olunması gerektiğine işaret eden Şafaklı, “Dolayısı ile bugün yaşananlar noktasında önemli olan nokta KKTC’deki iki sol partinin tavrıydı. Bu da bugün ortaya çıktı. Onun dışında koalisyon kuracak 4 parti de ortaya net bir tavır koyamamıştır” ifadelerini kullandı.

“Ekonomik protokol ve görüşmeler konusundaki net tavırlarına da güvenilemeyecek”

Türkiye’deki gelişmeler noktasında da partilerin net bir tavır ortaya koyamadıklarına dikkat çeken Şafaklı, bazı parti cephelerinden de çekince içeren bazı açıklamaların yapılmaya başladığının altını çizdi. Şafaklı, “Siz şimdi böyle bir konuda bile net bir tavır sergilemeyen siyasi partilerin, yarın ekonomik protokol ve görüşmeler konusunda net bir tavır sergileyeceklerine nasıl güvenebilirsiniz” diye konuştu.

“Türkiye ile bağları koparmış oldunuz”

Ülkede yaşanan olayların kişiler ve olaylar üzerinden yaşanan olaymış gibi algılanmaması gerektiğine işaret eden Şafaklı, “Olay sadece bir milletvekilinin sergilediği bir olay değildir. Olay milletvekilinin bağlı bulunduğu partinin çıkarak, gerçekleştirilen ve partiyi bağlayan davranışların partinin herhangi bir bağlayıcılığı içerisinde olmadığını açıklayabilmesidir. Ama bu yapılmadığı için ve Türkiye ile gerek ekonomik protokoller gerek başka protokoller ekseninde dahi bir uzlaşıya varılmadığı için siz zaten bu noktada Türkiye ile bağları koparmış oldunuz” dedi.

Zorlama hükümet ile olumlu icraatlar yapılamayacak

Yaşanan olayların geldiği noktada zorlama bir hükümet ile ülke geleceği için icraatlar yapılacağı inancının sarsıldığını savunan Okan Veli Şafaklı, “Ülkenin geleceğine yönelik icraatlar yapılacağı ve ekonomik çevrelerin de bundan olumlu yararlanacağı düşüncesine sahip olmak hayalcilikten öteye gidemez” ifadelerini kullandı.

Yapılan yanlışlar, bazı çevrelerin misyonunu dünyaya deklare etmesine yardımcı oldu

Bugün eleştirilen misyona dikkat çekmek isteyerek, dünya nezdinde bunu kayda düşürmek isteyen kesimin ekmeğine bal sürüldüğünün de söylenebileceği bir tablonun da ortaya çıktığını ifade eden Şafaklı, “Siz böyle bir tavra karşı demokratik bir hukuk devletinde gereğini yaparsınız ama değilse siyah çelenginizi koyar anlatmak istediğinizi anlatırsınız. Ama bugün Meclis üzerinden sergilenen bu tavır, aslında o kişilerin misyonunu dünyaya daha da deklare etti ve dikkat çekmelerine neden oldu. Özet olarak da bugün yaşananlar sadece iki kişinin üzerinden değil, sol partilerin olaylar karşısında sergileyemediği net tavrın yarattığı havadır” dedi.

“Türkiye ile olan ilişkilerimizi tehlikeye atma lüksümüz yok”

Sol partilerin net bir tavır sergileyememesinin 4’lü koalisyonun kurulmasında da pürüz çıkaracağı görüşünü dile getiren Şafaklı, siyasi yapının da diken üzerinde olarak, imzalanacak olan protokolleri de Türkiye ile olan ilişkileri de tehlikeye atarak gereceğini, hem ülke ekonomisini hem de ülkedeki işleyişi çıkmaza sokacağı görüşünü dile getirdi. Şafaklı, “Dolayısı ile yapılabilecek şey, bu koalisyon seçim yasasını düzenleyerek istikrarlı hükümetlerin ortaya çıkması için bir sistem ile zoru başarmaya çalışmalıdır. Bizim Türkiye ile olan ilişiklerimizi tehlikeye atma lüksümüz yoktur” diyerek, KKTC’yi hiç iyi günlerin beklemediğine işaret etti.

Yeni Bakış