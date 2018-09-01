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  3. Ultrasona girince gözlerine inanamadı!

Ultrasona girince gözlerine inanamadı!

Ultrasona girince gözlerine inanamadı! 1117

Chloe ve Rohan Dunstan’ın üç oğlu vardı. Uzun süredir kızları olsun istiyorlardı. Chloe’nin dördüncü kez hamile olduğunu duyduklarında sevinçten havalara uçtular. Ultrasona girildiğinde Chloe gözlerine inanamadı.

Chloe ilk kez ultrasona girmiyordu. Bu kez karnı inanılmaz büyüktü. Orada göreceklerini tahmin bile edemezdi.