ULUÇAY, GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, görev süresinin biteceği olan tarih olan Ekim 2020’ye kadar Meclis Başkanı olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan açıklamaya göre Uluçay, yeni hükümetin kurulmasının ardından yaşanacak süreci BRT yayınında değerlendirdi.

Uluçay, kabinenin Genel Kurul’un bilgisine sunulmasının ardından, bir hafta içerisinde hükümet programının Meclis’te okunmasının gerektiğini kaydetti.

Hükümet programının okunmasının ardından iki tam gün sonra programın eleştirilerinin muhalefet tarafından yapılacağını ifade eden Uluçay, ardından bir tam gün sonra da güven oylamasına gidileceğini belirtti.

Programda kendisine Meclis Başkanlığı süresi ile ilgili yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Uluçay, Meclis İç Tüzüğüne göre seçimlerden sonra Meclis Başkanlığı seçimi yapıldığını ve seçilen başkana üç yıl görev verildiğini , ikinci dönem için yine seçim ile iki yıllık görev süresi verildiğini anımsattı.

Bu çerçevede önünde kalan bir buçuk yıllık bir süreç için görevinin başında olduğunu ifade eden Uluçay, görev süresinin biteceği olan tarih olan Ekim 2020’ye kadar Meclis Başkanı olarak çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Uluçay, ülkenin ekonomik konular başta olmak üzere sıkıntı içerisinde olduğuna işaret ederek, bu sıkıntıların giderilebilmesi için yeni kabinenin önünde zor bir görev süreci olduğunu belirtti.

Hükümet değişim süreçlerinde yasama açısından bakıldığında gecikmelerin yaşandığının bir gerçek olduğunu kaydeden Uluçay, özellikle son 10 yıllık tabloya bakıldığında sık hükümet değişimlerinin gerek Türkiye ile imzalanan protokollere bağlı yasa değişiklikleri, gerek ise AB uyum yasalarında bir takım aksamaların yaşandığının görüldüğünü söyledi.