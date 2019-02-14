ULUÇAY, K.T. EMEKLİ SUBAYLAR DERNEĞİ'Nİ KABUL ETTİ
Uluçay, K.T.Emekli Subaylar Derneği’ni kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Soyer Unku Başkanlığındaki Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Soyer Unku, derneğin sorunlarını aktardı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da ülkenin gelişmesi ve yasaların uygulanmasında dernek üyelerinin görüşlerine de önem verdiklerini belirtti.
Uluçay, bu çerçevede Meclis ile dernek üyeleri arasında iletişimi daha da güçlendirerek görüş,öneri ve katkıları Meclis’in çalışmalarına katmak ve ülke yararına değerlendirmek istediklerini söyledi.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Teberrüken Uluçay, Soyer Unku
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