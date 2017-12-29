ULUDAĞ YİNE SINIR SIŞI EDİLECEK!

Vize borcu nedeniyle sınır dışı edildiği ülkeye işlem yaptırmadan giren ve üç ay sonra yakalanarak cezaevine gönderilen Sırrı Uludağ aleyhinde ihraç kararı çıktı

Devrim DEMİR

Uzun yıllar ülkede yaşadığını öne süren ve 2007 yılında vize borcu nedeniyle sınır dışı edilen çocuklarını ve eşinin mezarını burada bıraktığını öne sürerek on yıl sonra giriş işlemlerini yaptırmadan yeniden giriş yaptıktan 3 ay sonra yakalanan Sırrı Uludağ, dün yine yargı huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu’nun emri ile 7 gün süreyle cezaevine gönderilen Uludağ, dün tutukluluk süresinin dolması üzerine yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İşlemler tamamlanıncaya kadar bekleyecek

Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken 21 Aralık 2017 tarihinde yakalanan ve mahkeme kararıyla 7 gün süreyle cezaevine gönderilen sanık dün duruşmaya çıkarıldı.

Cezaevinde yargılanmayı beklediği süre dikkate alındı ve sanığın ülkeden ihraç edilmesine emir verildi.

Girne Kaza Mahkemesi’nin verdiği ihraç kararının ardından sanık sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar cezaevine götürüldü.

Havadis