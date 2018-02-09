ULUSLARARASI KONGRENİN KKTC'DE OLMASINA RUM ENGELİ!

Ziraat Mühendisleri Odası, KKTC’de 22-25 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan Uluslararası Ziraat Mühendisliği Birliği Kongresi’nin (International Commission of Agricultural Engineering, CIGR, Commission Internationale du Génie Rural) Rum yönetiminin baskıları sonucunda iptal edilerek, Antalya’ya aktarıldığını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamada, CIGR’nın her 4 yılda bir dünya kongreleri ve konferanslar düzenlediği, 2012 yılında Valencia, İspanya’da yapılan konferansta CIGR Genel Kurulu’nda yapılan değerlendirme sonucunda XIX. CIGR Dünya Kongresi’nin 2018 yılında Girne’de “Çocuklar İçin Sürdürülebilir Yaşam’’ tema konusu ile yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Daha önce 2010 yılında Kanada’nın Quebec şehrinde yapılan XVII. CIGR Dünya Kongresi’ne yaklaşık 1200, 2014 yılında Pekin, Çin'deki XVIII. CIGR Dünya Kongresi’ne ise 1800 kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, dünyanın çok farklı bölgelerinden katılım sağlanan bu kongrenin alanındaki en büyük kongre olduğu ve tarihinde ilk kez Türk bilim insanları ve kurumları tarafından organize edildiği ifade edildi.

CIGR’nın hedeflerinin üyeleri aracılığı ile dünya çapında doğayı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir biyolojik üretim sistemleri geliştirmek, mühendislik ve ilgili dallarını kullanarak insanlığın yararına sunmak olduğu belirtilen açıklamada, amaçlar arasında ziraat mühendisliği alanında bilimin ve yeni teknolojilerin gelişmesini teşvik etmek, genç profesyonellerin eğitimini, stajlarını ve hareketliliklerini ivmelendirmek, ülkeler ve bölgeler arası hareketliliği teşvik etmek, araştırma sonuçlarının ve teknolojinin değişimini sağlamanın bulunduğu vurgulandı.