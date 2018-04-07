UMUDA YOLCULUK LİMANDA SON BULDU!

Yaşları 17 ile 22 arasında değişen beş Suriyeliyi gizlice KKTC’ye sokmaya çalışan 50 yaşındaki Selim Sağlam dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Devrim DEMİR

Yorulmaz Nakliyat Şirketi’ne ait 34 VV 079 plakalı TIR aracın dorsesine gizlenerek yeni bir yaşam için KKTC’ye yasal olmayan yollardan gizlice giriş yapmaya çalışan Suriye uyruklu 17 yaşında W.K., 19 yaşında D.A., 18 yaşında O.A., 22 yaşında K.A., ve 19 yaşında A.A., gümrük memurunun kontrol yaptığı sırada tespit edildiler.

34 VV 079 plakalı TIR’ın şoförü Selim Sağlam tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlı aleyhindeki soruşturmanın selameti açısından 3 gün tutukluluk emri verdi.

Sağlam aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol, mahkemede verdiği ifadede, zanlı Selim Sağlam’ın “KKTC’ye izinsiz giriş yapmak” suçundan tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Yağız Kol, zanlının kullanımındaki 34 VV 079 plakalı TIR’ın önceki gün saat 14.00 raddelerinde Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada gümrük memurları tarafından kontrol edilen TIR’dan dorseye gizlenmiş Suriye vatandaşı 5 kişinin tespit edildiğini söyledi.

Kol, yapılan sorgulamanın ardından şoför Selim Sağlam’ın tutuklandığını TIR’ın emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Kol, soruşturmanın selameti açısından zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis