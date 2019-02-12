Oyuncu Ezgi Mola, yaklaşık 4 aydır Mustafa Aksakallı ile aşk yaşıyor. Geçen günlerde aşklarını ilan eden ikiliden Ezgi Mola, oturdukları kafede gizli gizli fotoğraflarını çeken hayranlarına sitem etti.

Ünlü oyuncu, "Sevgili arkadaşlarım; artık şu magazinci olmayanların oturduğumuz kafede gizli gizli ünlü çekme sevdası son bulsun. Magazinci işini yapsın, oyuncu oyununu oynasın. Eğer seviyorsa gelsin "Seviyoruz" desin.

"Zamanımı harcama, ümüğünü sıkarım!" demek istiyorum mesela onlara. Eğer sevmiyorsan da gizli gizli o ünlünün fotoğrafını çekmeye çalışma. Nasıl, güzel fikir değil mi?" ifadelerini kullandı.

Geçen günlerde Enis Arıkan'ın doğum günü partisine katılan Ezgi Mola, ilk kez işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile beraber görüntülenmişti.