UMULAN OLMADI!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, donmuş et kriteri ile ithal etle asıl yapılmak istenenin önüne geçildiğini kaydetti

Özlem ÇİMENDAL

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, bazı çevrelerin ithal etten umduğunu bulamadığını kaydetti.

“İthal ette yapılmak istenen olmadı”

Bakanlar Kurulu’nda onaylanan ülkeye ithal et konusunda yapılmak istenen aslında sadece donmuş bonfile getirmek olmadığını, diğer et cinslerinde de ithalatın önünü açılmak işstendiğini dile getiren Naioğulları, ilgili çevrelerin tepkileri dikkate alarak konulan kriterli ithalattan bugüne kadar kimsenin yararlanmadığını ifade etti.

“Bugüne kadar 1 kişi sadece kriterleri öğrendi”

Naimoğulları, “Bugüne kadar sadece bir kişi Veteriner Dairesi’ne giderek kıstasları öğrenmiş. Bakanlar Kurulu birçok kriter ortaya koydu. Donmuş olacak AB standartlarında olacak şeklinde. Bu karar Temmuz ayının başında üretildi ve şu ana kadar herhangi bir izin almadı” şeklinde konuştu.

“Bu ülkede donmuş bonfileye ihtiyaç yoktur”

KKTC’ye et ithalatına izin verilmesinin doğru bir karar olmadığını hala savunduklarını belirten Naimoğulları, “Bu ülkede donmuş bonfileye ihtiyaç yoktur. Alınan kararla amaçlanan hayvancının fiyatlarını aşağı çekmekti” dedi.

“Amaç adını bonfile koyup başka et cinslerinin de ithalini sağlamaktı”

“Amaç adını bonfile koyup başka et cinslerinin de ithalini sağlamaktı. Ancak bizim tepkilerimiz neticesinde beklenen olmadı” diyen Naimoğulları, denetimlerin de daha ciddi yapılması noktasından sonra Bakanlar Kurulu’nun koyduğu kriterler de etkili oldu” şeklinde konuştu.

“Kriterde donmuş yazması talebi düşürdü”

Kriterde bonfilenin donmuş olmasının da dezavantaj olduğunu vurgulayan Naimoğulları, “Donmuş bonfileyi çözdüğünüz zaman direkt müşteriye sunamazsınız, ancak yemeklerde kullanabilirsiniz. Bu nedenlerden dolayı donmuş değil, taze kesilmiş bonfile tercih edilmektedir” ifadelerini kullandı.

“Donmuş bonfileyi firmalar tercih etmedi”

İthaline izin verilen bonfilelerde donmuş olması kriterinden dolayı firmaların tercih etmemesine neden olduğunu vurgulayan Naimoğulları, ithal etle asıl yapılmak istenenin de böylelikle önüne geçilmiş olduğunu savundu.

“Üreticinin elindeki hayvan fiyatlarını düşürmek istediler”

Naimoğulları, “Amaç sadece bonfile getirmek değildi. Diğer et cinslerine de izin vermekti. Ve üreticinin elindeki hayvan fiyatlarını düşürmekti. Hükümet ilk etapta bonfileye izin verdi. Ama beklenen olmadı. Bundan sonraki süreci bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

“Ayda 200 hayvanı Barış Kuvvetleri’ne veriyoruz”

Hayvancının kazancının büyük bölümünü Barış Kuvvetleri’nden sağladığına dikkat çeken Naimoğulları, “Biz bugün ayda 200 büyükbaş hayvanı Barış Kuvvetlerine veriyoruz, onlar da olmasaydı hayvan fazlalığının boyutu ciddi boyutta artacaktı” dedi.

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