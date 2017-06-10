UMUT KESİLDİ!

Narkotik ekiplerinin Bademliköy’de gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Tezcan Akkurt ve Kadir Akbulut teminata bağlanırken, Server Aşan’ın suçla bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.

Devrim DEMİR

Bademliköy’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 3 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Alınan 7 günlük tutukluluk süresinin dolması üzerine, zanlılar teminat talebiyle dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Tutukluluk süresinde, şüpheli olarak gözaltına alınan Server Aşan, olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı. Polisin, önceki tutukluluk duruşmalarında kayıp olduğunu açıkladığı hasat edilmiş hintkeneviri ise bulunamadı.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, Tezcan Akkurt’un yargılanıncaya kadar 3 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Beyoğu, Kadir Akbulut’un yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 5 bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 2 kişinin imza edeceği 100’er bin TL kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmasına karar verdi.

Akkurt tutuklu yargılanacak

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz, mahkemede verdiği ifadede zanlılar Tezcan Akkurt, Kadir Akbulut ve Server Aşan aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını kaydetti.

Ramiz, alınan 7 günlük tutukluluk süresinde aynı olayla bağlantılı tutuklanan Server Aşan’ın uyuşturucu ile bağlantısı olmadığının ortaya çıktığını kaydetti.

Ramiz, zanlı Tezcan Akkurt’un Bademliköy’ün kuzey kısmında denizden yaklaşık 100 metre içeride bulunan ormanlık arazi içerisinde tespit edildiğini anımsattı.

Soruşturma memuru, polis ekiplerinin zanlıyı takibi sonucu, arazide ekili boyları 10 ile 70 cm arasında bir kısmı saksılar içinde bir kısmı ise su kanalları etrafına ekilmiş toplam 529 kök hintkenevirini sökerken suçüstü tutuklandığını belirtti.

Zanlının suçüstü gereği tutuklandığını ifade eden Cemal Ramiz, yapılan sorgulamanın ardında zanlının tasarrufunda poşetler içinde kurutulmamış taze ve yeşil halde yaklaşık 6 kilo 500 gram ağırlığında hintkeneviri daha bulduklarını kaydetti.

Havadis

Zanlıların 8 gündür tutuklu olduklarını ifade ederek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.