UNFICYP Sözcüsü: UNFICYP geçiş noktaları konusunda her iki tarafla temasta

UNFİCYP Basın Sözcüsü Aleem Siddique, UNFICYP’in geçiş noktaları konusunda her iki tarafla temasta olduğunu ancak şu ana kadar BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel temsilcisi Bayan Elizabeth Spehar ile Nikos Anastasiades veya Mustafa Akıncı ile görüşme yapılmasının belirlenmediğini söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na açıklamada bulunan sözcü, Kıbrıs Türk tarafının Perşembe günü UNFICYP’i Limnitis ve Stovilia geçiş noktalarının kapatılmasıyla ilgili aldığı karar hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Yetkili Kıbrıs’ın sağlık alanında acil bir durumla karşı karşıya bulunduğunu ve şu an “iki taraf arasında karşılıklı bilgilendirme ve işbirliği sağlanması önemli” mesajının verilmesi gerektiğine işaret etti.