UNFICYP’deki Britanya askeri misyonu Ledra Palas otelinden ayrılıyor

Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiserliği Sözcüsü, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, BM Kıbrıs Barış Gücünde (UNFICYP) görev yapan Britanya askerlerinin tampon bölgede bulunan Ledra Palas otelinden 2018 yılın sonunda veya 2019 yılı başında ayrılacağını söyledi.

Sözcü, Britanya misyonunun BM kontrolü altında bulunan eski Lefkoşa Havaalanın taşınacağını da belirtti.

Sözcü, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonları'ndan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix’in Kıbrıs’a yaptığı son ziyareti sırasında Ledra Palas otelinin kullanımıyla ilgili açıklamasını yorumlarken yukarıdaki açıklamayı yaptı.

Bu arada, Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri Mathew Kidd, nisan ayı sonunda adadan ayrılıyor. Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri görevine Britanyalı diplomat Stephen Lillie atandı.

Britanya Dışişleri Bakanlığı yaz sonunda Lillie’nin atanmasını açıklamıştı.