ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN VERDİĞİ BİLGİLER ŞOK ETTİ!

Lefke’de Yükseköğrenim gören bir gencin ifadeleri, FETÖ örgütlenmesinin KKTC’de hala varlığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Sözkonusu genç, hafta sonları Türkiye’den gelen “Özel” şahıslar tarafından öğrencilere zorla ve tehditle konferans verildiğini ve bu konferanslarda Türkiye devletinin kötülendiğini belirtti

Deniz ABİDİN

Lefke’de Yükseköğrenim gören bir gencin ifadeleri, FETÖ örgütlenmesinin KKTC’de hala varlığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Söz konusu genç, hafta sonları Türkiye’den gelen “özel” şahıslar tarafından öğrencilere zorla ve tehdit yoluyla konferans verildiği ve bu konferanslarda Türkiye devletinin kötülendiğini belirtti.

Söz konusu bir öğrenciye ait ses kaydında, “dernek üyesi” adı altında ülkeye okumak için gelen ve “Derneğe” ait olduğu belirtilen yurtta kalan öğrencilerin, pazar günleri konferans adı altında bir yerde toplatıldığını ve bu öğrencilere konferans adı altında yapılan konuşmalarda, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kötülendiği, “Sizi yurttan atarız” tehdidi ile de sosyal yaşamlarının engellenmeye çalışıldığı belirtiliyor.

“Yurttan atmaklat ehdit ediyorlar”

Söz konusu öğrenci, ses kaydında yaşadıklarını şu kelimelerle anlatıyor:

“En küçük hatanızda sizi yurttan atarız dediler. Kaldığınız yerde dahi sigara içmek yasaktır, odalarda, salonda diyorlardı. Sonra bizimle sözleşme yaptılar. Dışarıda karşı cinsten biriyle görüşemezsiniz, içkili mekanlarda yiyip içemezsiniz dediler.

“Bunların dernek diye bir yerleri var. Devleti kötülüyorlar”

“Pazar günleri Türkiye’den buraya adam getirip bize devleti kötülüyorlar. AK Parti’nin İsrail ile anlaşmasına, AK Parti İsrail’e boyun eğdi diyorlardı. Bankalardaki faiz oranları dahil vergi sistemiyle ilgili konuşuyorlar. Ben pazar günleri bu yapılan konferansa gitmemeye başladım. O zaman hepsi bana karşı cephe almaya başladı.”

“Konferansa zorla götürüldüm”

“Ailemi aradılar. Oğlunuz kızlarla geziyor, onu yapıyor, şunu yapıyor, yurttan atacağız dediler. Bana da seni yurttan atacağız dediler. En sonunda beni zorla konferansa götürdüler. Ben orada çıktım ve söyledim, kimse devletimizi kötüleyemez dedim. Buna kimsenin hakkı yoktur dedim. Yeniden bu konferanslara katılmak istemediğimi söyledim, yine hepsi bana tepki gösterdi.”

Elçilik ve hükümetne yapacak?

Bu arada, TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin, ülkeye yatırım ve artı değer sağlamak amacıyla var gücüyle çalışan işadamlarına yönelik engel koyduğu bu ortamda, KKTC’de adeta elini kolunu sallayarak Türkiye’ye yönelik karalama politikası yürüten FETÖ’cülere karşı ise göz yumuluyor.

Yeni Bakış