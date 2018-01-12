ÜNİVERSİTEDE İKİ GRUP BİRBİRİNE GİRDİ!

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde dün akşam saatlerinde iki grup öğrenci arasında başlayan gerginlik büyüdü, bazı öğrenciler tutuklandı.

Lefke Avrupa Üniversitesi’nde dün akşam saatlerinde iki grup öğrenci arasında başlayan gerginlik büyüdü, bazı öğrenciler tutuklandı.

Kampus içerisinde öğle saatlerinde yeniden başladığı öğrenilen kavga sonucunda bazı arabaların camlarının kırıldığı ve hasara uğratıldığı kaydedildi.

Polis konuya ilişkin henüz açıklama yapmazken, okuldaki gerginliğin halen sürdüğü, polisin bölgede ve kampus içerisinde geniş güvenlik önemli aldığı belirtildi.

Öte yandan okuldaki tüm güvenlik görevlilerinin de görev başına çağrıldığı ifade edildi.

Yenidüzen