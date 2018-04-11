ÜNİVERSİTELİ GENÇ KIZLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI!

Girne’de hafta sonu düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç çeşit uyuşturucu ile yakalanan üniversite öğrencisi iki genç kız aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Narkotik ekiplerinin Girne’de Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi üzerinde bir apartman dairesine düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 30 gram ağırlığında Hint Keneviri, bir adet hap, 10 adet LSD türü uyuşturucu madde ile yakalanan Suriyeli 21 yaşındaki Lara Bırkdar ve 25 yaşındaki Türkmenistanlı Jennet Jumanyyazova aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhlerinde alınan 3’er günlük tutukluluk süreleri dolan zanlılar, teminat talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı iki kefilin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ve 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına karar verdi.

Soruşturma tamamlandı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ahmet Bayram, zanlıların kanunsuz uyuşturucu madde Hint Keneviri, LSD ve kanunsuz uyuşturucu madde İçeren “Hap Alma Ve Tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Bayram, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Lara Bırkdar ve Jennet Jumanyyazova’nın söz konusu uyuşturucu maddelerle ilgili gönüllü ifade verdiklerini ve suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Bayram, zanlıların öğrenci statüsünde olduklarını belirterek uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Havadis