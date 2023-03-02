Ünlü astrolog Nilay Dinç bu 4 burcu uyardı: 8 Mart'tan sonra dikkat!

Ünlü astrolog Nilay Dinç sosyal medya hesabından yaptığı öngörülerle gündeme gelmeye devam ediyor. Astrolog Dinç, 28 Mart 2023'e dikkat çekerek bu 4 burcu uyardı.

Ünlü astrolog Nilay Dinç, Twitter hesabından yaptığı öngörülerle gündeme gelmeye devam ediyor.

2023 yılına dair önemli astrolojik bilgiler veren Dinç, 8 Mart'ta gerçekleşecek olan gökyüzü olayı yorumlayarak 4 burcu uyardı:

"Sorumluluklarınız artacak."

Karmanın efendisi Satürn'ün 7 Mart'ta başlayacak olan Balık Satürn yolculuğunu yorumlayan Nilay Dinç, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak bu 4 burcu uyardı. İşte astrolog Nilay Dinç'in paylaşımı:

"8 Mart itibarıyla 2.5 yıllık Satürn Balık döngüsü başlıyor. En çok Balık, Başak, İkizler ve Yay burçlarını etkiliyor olacak. Karmanın efendisi bu 4 burca sorumluluklar yükleyecek. Zaman daha ağır akacak."

Haber Global