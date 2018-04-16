Ünlü çift hakkında şok iddia

4 yıldır aşk yaşayan Barış Arduç ile Gupse Özay'ın ayrıldığı iddia edildi

Gupse Özay yazdığı ve 'Zeliha'yı canlandırdığı 'Deliha'da Barış Arduç ile oynamıştı Gupse Özay ve Barış Arduç 2014 yazındaki çekimlerde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Barış Arduç şöhreti bu filmle yakaladı, 'Kiralık Aşk' dizisiyle de büyük çıkış yaptı

'Kiralık Aşk' dizisi bittikten sonra hiçbir projede yer almayan Barış Arduç kendini dövüş sporlarına verdi. Tayland’a giden Barış Arduç,1 aydır da dönmedi. Gupse Özay ise İstanbul'da kaldı.

Şu sıralar herhangi bir dizide rol almayan Gupse Özay'ın vizyonda sinema filmi de bulunmuyor.

Gupse Özay'ın bu boşlukta Barış Arduç'u yalnız bırakması ve Tayland'a onunla gitmemesi ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

'Duymayan Kalmasın' adlı magazin programında çiftin ayrılmış olabileceği iddia edildi.

''ÖZGÜR DEĞİLİM''

Elle dergisinin Nisan sayısına röportaj veren Barış Arduç şöyle konuşmuştu: