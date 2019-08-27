Ünlü çifte yorum yağdı! O fotoğraf...

Onur Ünlü (46) Instagram’da 1.5 yıllık sevgilisi Hazar Ergüçlü (27) ile bir fotoğrafını paylaştı.

Aralarında 19 yaş fark olan çifte “Baba-kız gibisiniz”, “Abi-kardeş olabilir misiniz?”, “Onur Bey, aradaki yaş farkını kapatmak için filtre mi kullandınız?” şeklinde yorumlar yağdı.

YORUMLARI SİLMEDİ

Onur Ünlü geçen yıl “Instagram’da hakkımda linç kampanyaları düzenleniyor, her an saldırıya uğrayabilirim” deyip savcılığa başvurmuştu. Ünlü yönetmen bu kez en ağır yorumları bile silmedi.