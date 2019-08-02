Ünlü çiftin en acı günü!

İmane-Murat Yıldırım çiftinin bebeği hayatını kaybetti...

Üç yıl önce evlenen İmane-Murat Yıldırım çifti, kalbi duran üç aylık bebeklerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İmane-Murat Yıldırım çifti önceki gün Amerikan Hastanesi çıkışı objektiflere takıldı. 2016 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren çift, geçtiğimiz aylarda bir çocuklarının dünyaya geleceği haberiyle büyük sevinç yaşadı. Ama ikilinin bu sevinci uzun sürmedi.

Bu mutlu haberi aileleri dışında kimseyle paylaşmayan çift, üç aylık bebeklerinin kalbinin durması nedeniyle apar topar hastaneye gitti. Yıldırım hemen ameliyata alındı. Üzüntüleri yüzlerine yansıyan ve konuşmak istemeyen oyuncu, “Hayırlısı Allah’tan” demekle yetindi.