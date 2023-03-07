Ünlü çikolata markası Toblerone, İsviçre yasalarıyla ters düştü

Ünlü çikolata markası Toblerone'un, Matterhorn dağının ikonik görüntüsünü çikolata ambalajından çıkarması gerekebilir. Markanın, İsviçre standartlarını karşılamadığı belirtiliyor.

Çikolata markasının sahibi ABD’li ana şirket Mondelez International Inc., Toblerone’nun üretiminin bir kısmını Slovakya’ya taşıyor. Bu da çikolatanın İsviçreli tanımına uymayabileceği anlamına geliyor. Bu yüzden de çikolata markasının ikonik logosu değişime uğrayabilir.

2017’de, kendisini “İsviçre’de yapılmış” olarak pazarlayan herhangi bir gıda maddesinin, hammaddelerinin yüzde 80’ini ülkeden tedarik etmesini gerektiren “İsviçreliliği” korumaya yönelik yasa yürürlüğe girmişti.

Yasaya göre; “İsviçre’de üretilmiştir” etiketli süt ve süt ürünleri, ham maddelerinin yüzde 100’ünü ülkeden temin etmeli. Ancak, Afrika’dan gelen kakao gibi, İsviçre’de üretilemeyen ham maddeler için istisnalar bulunuyor. Yasa aynı zamanda coğrafi ögeler de dahil İsviçre sembollerinin kullanımını kapsıyor.

Yerel basına yansıyan haberlere göre de Toblerone’nun yeni logosu modernize edilerek, Matterhorn yer almayacak. Matterhorn, 1970 yılından beri logoda yer alıyordu.

Ayrıca yeni ambalajdan “Made in Switzerland” (İsviçre’de üretilmiştir) ibaresi çıkıyor. Mondelez sözcüsü Livia Kolmitz, Reuters’a “Markanın ‘İsviçre’de kurulduğunu’ söyleyerek Toblerone ambalajını bu yazdan itibaren yeniden piyasaya süreceğiz” dedi.

sözcü.com.tr