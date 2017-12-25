ÜNLÜ DAMAT ADAYI AIDS'DEN ÖLMÜŞ!

Khotivari’nin Fethiye’de yaşayan travesti arkadaşı Eylem Yalaz, Onur Akay’a şu açıklamaları yaptı:

“Sol kulağının arkasında lezyon oluştu ve ben de acile gidelim dedim. Fethiye’de önce özel bir hastaneye sonra devlet hastanesine gittik ve kan verdi. Kan tahlilleri sonucu her iki hastanede

geçtiğimiz Haziran ayında, George Khotivari’nin AIDS olduğunu söyledi. Ben kendisine yardımcı olmaya çalıştım. Türk vatandaşı değildi ve ilaçları çok pahalıydı. 6.200 TL masraf yaptım. Otabana çıkıp intihar etmek istedi ve ben kurtardım. Vücudunda döküntüler vardı ve 30 kiloya düşmüştü. 42 derece ateşle ambulansla hastaneye kaldırdım. Daha sonra annesinin yanına Eskişehir’e gönderdik ama ailesi ilgilenmiyordu.”

'Fethiye’de AIDS patlaması yaşanabilir' iddiası

Bodrum Türkbükü’nde çekilen +18’lik filmde rol aldığı iddia edilen George Khotivari’nin, ‘Madam Marika’ karakteriyle şov yapan 52 yaşındaki Nedim Uzun’la da yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı. Uzun, Onur Akay’a korkutan açıklamalar yaptı.

İşte Uzun’un o açıklamaları: