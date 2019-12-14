ÜNLÜ DİYETİSYENİ FECİ ŞEKİLDE DARP ETMİŞLERDİ!

Yeni Bakış'tan Evrim Kamalı'nın haberine göre; Girne'de, 14 Haziran 2018 tarihinde Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye'nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya'yı ciddî şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün itham edildi.

Girne'de, 14 Haziran 2018 tarihinde Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye'nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya'yı ciddi şekilde darp edip burnunu kıran 5 güvenlik görevlisi, Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün itham edilerek tutuklandı. Girne Kaza Mahkemesi'nde, dün sabah okunan kararda Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu, Göksel Kimyalar 8’er ay hapse mahkûm oldu.

İşledikleri suç çok ciddi

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti Başkan Fisün Cemaler, Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Rauf Kürşad’ın huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında mahkûmiyet kararını Başkan Cemaler Açıkladı. Başkan Fisun Cemaler sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu, hiçbir gerekçe ile bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar verme sebebi olamayacağını belirtti. Başkan Cemaler sanıklar lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra sanıkları oy birliği ile 8 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Karar öncesi ve sonrasında mahkeme etrafında polis ekipleri çevik birlik ile geniş güvenlik önlemi aldı.

Kavgada müşteki konumunda bulunan İlter Faik Kaya’nın ise aleyhinde şikâyet ve tutuklama emri bulunduğu için ülkeye gelmediği öğrenildi.