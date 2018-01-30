ÜNLÜ DİZİ OYUNCUSU İNTİHAR ETTİ!

ABD'li oyuncu Mark Salling bugün Los Angeles'ta intihar etti. Çocuk istismarı ve sübyancılık suçlamalarıyla suçlanan ve Mart ayında cezası verilecek olan Salling en son Glee isimli dizide oynamıştı.

Glee dizisiyle şöhrete kavuşan Mark Salling’in bugün intihar ettiği açıklandı. Los Angeles’taki evinin yakınlarında cansız bedeni bulunan 35 yaşındaki oyuncu, Aralık ayında çocuk pornosu bulundurma suçuyla hakim karşısına çıkmıştı.

2015’te bir ihbar üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan Salling’in bilgisayarında ve harici hafıza kartında yaklaşık 50.000 fotoğraf bulunmuştu. Depresyona girdiği için akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen Salling hakkındaki ceza 7 Mart’ta açıklanacaktı.

Salling 22 Ağustos’ta da intihar girişiminde bulunmuş fakat daha sonra ev arkadaşının duruma müdahale etmesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Nisan-Aralık 2015 tarihleri arasında istismara uğrayan çocukların olduğu fotoğraflar indirdiği belirlenen Salling’in bu görselleri yetişkin bir kadına gösterdiği ve bu kişinin güvenlik görevlilerine Salling’i ihbar ettiği açıklandı. Salling’in bu suçunu gizlemek için bilgisayarındaki IP adresini değiştiren bir yazılım kullandığı iddia edilmişti.