Ünlü futbolcunun model eşi ,lüks araçla yaptığı kazada feci şekilde can verdi

27 yaşındaki eski model Viktoria Danchenko, ünlü bir futbolcu olan kocası Oleh Danchenko'nun lüks aracıyla yaptığı kaza sonucu can verdi. Model Viktoria, hız tutkusuyla tanınıyordu.

Ukrayna'da geniş bir çevre tarafından tanınan ve ünlü futbolcu Oleh Danchenko ile evli olan model Viktoria Danchenko, kocasının lüks aracıyla yaptığı kazada feci şekilde can verdi.

CANSIZ BEDENİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Hız tutkusuyla tanınan model Viktoria Danchenko, önceki gün lüks araçla ilerlediği sırada direksiyonun hakimiyetini kaybederek önce bir kamyona ardından da bariyerlere çarparak durabildi. Genç kadının cansız bedeni, hurdaya dönen araçtan çıkarıldı.

KOCASI ÜNLÜ FUTBOLCU

Viktoria Danchenko'nun kocası Oleh Danchenko da futbol camiasında tanınan bir sima. Şu anda kiralık olarak Zorya Luhansk'ta forma giyen Danchenko, daha önce Rubin Kazan, Anzhi Makhachkala ve Shaktar Donetsk gibi önemli takımların formasını terletmişti.

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin