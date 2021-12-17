Ünlü futbolcuya böyle seslendi: Ölüyorum ulan ölüyorum

Kısmetse Olur programıyla tanınan Ayça Ekin Beğen, yaşadığı fiziksel değişimle gündeme geldi. Kısmetse Olur'da nişanlanacağı sırada 'aldatma' olayına karışan Beğen'in son hali görenleri şaşırttı. Öte yandan Ayça Ekin Beğen'in ünlü futbolcu Neymar'a olan hayranlığı da dikkat çekti.

Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden biri de Ayça Ekin Beğen idi.

Yarışmada Emre Ubeyli olan birlikteliği halk tarafından oldukça desteklenen yarışmacı bir aldatma skandalına imza atmıştı. Ayça Ekin Beğen Kısmetse Olur evine girdiğinde ilk Emre Ubeyli ile flört etmişti. Nişanlanma noktasına geldikleri günlerde Ayça Ekin Beğen eski sevgilisi ile Emre'yi aldatmıştı.

Yarışmadan sonra çok gündeme gelmeyen Beğen son haliyle dikkat çekti. Cesur paylaşımlarıyla dikkat çeken Ayça Ekin Beğen'e takipçileri "Estetikle değişen biri daha", "Estetik olmamış" gibi yorumlar geldi.

Ayça Ekin Beğen Neymar'a olan hayranlığıyla da dikkat çekiyor. Ünlü yarışmacı Neymar'ı paylaşarak "Ölüyorum lan ölüyorum" yorumunda bulundu.

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