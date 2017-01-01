ÜNLÜ GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI

İstanbul’un gözde eğlence mekanlarından Ortaköy’deki Reina 01.30 sıralarında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis ve 1 sivil şehit oldu ve çok sayıda yaralı var. Görgü tanıkları teröristlerin Arapça bağırdıklarını iddia ettiler. Saldırı anında içeride 700-800 kişi bulunuyordu. Bir görgü tanığı Noel baba kıyafetli 2 kişinin kapının önündeki polisleri silahla tarayarak içeri girdiğini iddia etti.

Saldırının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralananları hastanelere taşıyor. Gece kulübü çevresinde önlem alan polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.

VASİP ŞAHİN OLAY YERİNE GELDİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin olayın yaşandığı bölgeye geldi. Vali Şahin'den açıklama yapması bekleniyor.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ARAMA YAPIYOR

Gece kulübü boşaltıktan sonra özel harekat polisleri içeride arama yapıyor. Teröristlerin bulunduğuna dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

REİNA'NIN SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, “Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu” şeklinde ifade ederek Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın söylediklerini aktardı: “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

Hürriyet