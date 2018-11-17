Ünlü isim hastanelik oldu!

Eser Yenenler hastanelik oldu

34 yaşındaki oyuncu Eser Yenenler, önceki gece apar topar Beşiktaş'ta bulunan özel bir hastanenin acil servisine kaldırıldı. Yenenler'i kız arkadaşı yalnız bırakmadı.

Şiddetli mide ağrısıyla hastaneye kaldırılan oyuncu Eser Yenenler’i, sevgilisi Berfu Yıldız yalnız bırakmadı. Eser Yenenler, hastane çıkışı “Eser Bey, alkolü fazla kullandığınız ve bu yüzden mide ağrısı şikayetiyle hastaneye geldiğiniz iddiaları var” sorusuna, “Yok öyle bir şey” yanıtını verdi.