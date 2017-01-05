Ünlü İsimlere Şok Üstüne Şok!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şikayet rekoru kıran evlilik programlarına yine ceza verdi. Vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren RTÜK, Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına müeyyide uyguladı.

RTÜK yetkililerinden alınan bilgiye göre, Üst Kurul yılın ilk toplantısında evlilik programlarını ele aldı.

Evlilik programlarıyla ilgili vatandaşlardan Üst Kurula son bir yılda, 444 1 178 çağrı hattı, web sayfası ve elektronik posta adresi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden binlerce şikayet geldi.

Bu kapsamda, 2015'te evlilik programlarıyla ilgili 7 bin 297 şikayet gelirken, bu sayı 2016'da rekor artışla 94 bin 792'ye ulaştı.

EN FAZLA ŞİKAYET EDİLEN PROGRAM 'KISMETSE OLUR' OLDU

Buna göre, Kanal D'de yayınlanan "Kısmetse Olur", 45 bin 591 başvuruyla en fazla şikayet edilen program oldu. Fox TV'de yayınlandığı dönem 14 bin 801, Star TV'ye geçtikten sonra 6 bin 752 şikayet alan "Zuhal Topal'la" programı ikinci sırada yer aldı. ATV'deki "Esra Erol'da" 15 bin 498, Show TV'deki "Evleneceksen Gel" 12 bin 186 ve Flash TV'deki "Dest-i İzdivaç" ise 290 şikayet aldı.

Üst Kurul, bu çerçevede Kanal D, Fox, Star, ATV, Show TV ve Flash TV'deki evlilik programlarına para cezası verdi. Ayrıca TV 8'deki "Göz6" adlı programa da ceza verildi.

Vatandaşların şikayetleri ağırlıklı olarak, genel ahlaka, manevi değerlere ve ailenin korunması ilkesine aykırılık ve argo sözcüklerin kullanılması konusunda oldu.