Ünlü ismin ayakkabıları olay oldu!

Popçu Yonca Evcimik, Amerikalı yıldız Miley Cyrus'un 'We Can't Stop' klibinde giydiği şeffaf topuklu spor ayakkabılarına özendi. Evcimik, Amerika'dan dolgu tabanlı spor ayakkabı getirtti.

53 yaşındaki şarkıcı Yonca Evcimik, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda “Cinsellik çok önemlidir olmazsa, olmaz” sözleriyle çok konuşulmuştu. Şarkıcı şimdi ise Miley Cyrus’un ‘We Can’t Stop’ klibinde giydiği şeffat topuklu ayakkabısına benzer bir ayakkabıyı yurtdışından getirtti.