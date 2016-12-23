Ünlü Mimara 'İffetsiz Kadın' Davası!

Ünlü mimarı aldatan eşi...

Mimar Selim Yuhay’dan iki yıl önce boşanan balerin Evlin Avidor, eski eşi ile Deniz Akkaya, Seren Serengil, Cengiz Semercioğlu hakkında 50 bin liralık tazminat davası açtı

Evim Şahane programının yaratıcısı mimar Selim Yuhay'ın eski eşi balerin Evlin Avidor, hakkındaki iddiaları yargıya taşıdı. Avidor'un avukatı tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, Deniz Akkaya, Seren Serengil, Cengiz Semercioğlu, Mert Çağlar ile Selim Yuhay hakkında, "Ekran önünde yargılanan ve suçlu bulunan müvekkilim açıkça kocasını aldatan, dolandıran, sömüren, menfaatçi, para avcısı, zina yapan, iffetsiz bir kadın olarak nitelendirilmiş ve davalılar aleni hakaret etmişlerdir" ifadesine yer verildi.

MAHKEMEDEN YUHAY'A RET

Yuhay ile Avidor, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Ardından Avidor'un kişisel eşyaları arasında bulduğu deftere göre eski eşinin evli oldukları dönemde yasak ilişkisinin olduğunu öne süren Yuhay, yargılamanın yenilenmesini istedi. Yuhay, bu defa zina iddiasıyla boşanmalarına karar verilmesini talep etti. Yuhay'ın asılsız iddialarda bulunduğunu belirten Avidor, eski eşinin kendisini sürekli aşağıladığını, kızınca içki içerek evde tabak-bardak kırdığını, psikolojik baskı kurduğunu, mensubu olduğu Musevi cemaati geleneklerinden dolayı birçok harcamayı zorla kendi annesinden tahsil etmeye çalıştığını iddia etti. Dört yıl önce evliliklerini bitirme kararı aldıklarını anlatan Evlin Avidor, eski eşinin bu dönemde evlilik dışı ilişkileri olduğunu öne sürdü. Avidor'ın avukatı, Yuhay'ın açtığı davanın geçen ay mahkemece reddedildiğini kaydetti. Çiftin 3 çocuğunun velayetinin Avidor'a verildiği belirtilen başvuruda, boşanmanın üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen, Yuhay'ın eski eşi aleyhinde konuşmaya devam ettiğini, çirkin ve asılsız iddialarını sürdürdüğü kaydedildi. Dilekçede, şu iddialara yer verildi: "Davalı eski eş, halen müvekkilim hakkında kişilik haklarına saldırı niteliğinde hakaretler etmektedir. Televizyonlarda sanal mahkemeler kurup, müvekkilimi yargılamaktadır. Son olarak Star TV'de 'Duymayan Kalmasın' programına bağlanan Selim Yuhay, çirkin ithamlarına devam etmiştir. Sunucular da Selim Yuhay'ı sorularıyla yönlendirerek bu ithamları desteklemişlerdir. Avidor'un avukatının programa bağlanmasına izin verilmemiştir. Ekran önünde müvekkil yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. Müvekkilimi açıkça kocasını aldatan, onu kandıran, hatta onun mallarına el koyarak onu dolandıran, sömüren, menfaatçi, para avcısı, ahlaksız, seviyesiz, suçlu, zina yapan kişi vb. olarak, adeta iffetsiz bir kadın olarak nitelendirmişler ve aleni hakaret etmişlerdir.



Psikolojik tedavi görüyor

Evlin Avidor'un avukatı, özel hayatın gizliliği ve adli yargılamaya teşebbüs suçlarından da savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Dilekçede, şunlar kaydedildi: "Davalılar bilerek ve isteyerek müvekkilim Evlin Avidor'u fazlasıyla yıpratmıştır. Psikolojik tedavi gören müvekkilimin çektiği acı, sıkıntı ve aşağılanma duygusu bertaraf edilemeyecek olsa da bir nebze olsun acılarını hafifletmek amacıyla 50 bin lira manevi tazminatın davalılardan tahsilini istiyoruz."