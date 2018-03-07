Ünlü modacı ölümden döndü! Sokakta yürürken başına düştü...

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, İstanbul Şişli’de yürüdüğü sırada inşaat halindeki binadan başına içi kum dolu mukavva kutular düştü, ölümden döndü.

Moda dünyasının genç isimlerinden olan Gülşah Saraçoğlu, akıl almaz bir kazayı ucuz atlattı. Olay, 3 Ağustos günü İstanbul'da yaşandı. Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, saat 20:30 sıralarında Teşvikiye Caddesi'nde yürüyordu. Modacı cadde üzerinde ilerlediği sırada yukarıdan başına bir şey düştü. Yere düşen modacı, kendisine geldiğinde üzerinde, içi kum dolu mukavva karton buldu. Olayla ilgili polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İnşaat sorumlusunun olayla ilgili ifadesine başvurdu. 33 yaşındaki Cihan S., inşaatta o saate herhangi bir çalışma olmadığını, çalışmanın saat 18:00 sıralarında bittiğini anlattı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İnşaattan aşağıya düşebilecek uzaklıkta bir şey bırakmadıklarını anlatan denetçi, "Binanın içine kartonları toplamak için giren şahıslar aşağıya fırlattıkları sırada şikayetçiye denk gelmiş olabilir. Bizim olayda kusurumuz yoktur" dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.